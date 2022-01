Aidit potenzia i servizi di consulenza per le agenzie di viaggi













Potenziamento delle consulenze, soprattutto legali, per Aidit, l’associazione italiana distribuzione turistica aderente a Federturismo Confindustria e guidata da Domenico Pellegrino.

Si tratta di un vero e proprio ampliamento di servizi rivolti alle agenzie di viaggi, necessario in un momento di così grandi difficoltà per tutto il settore del turismo organizzato.

Nel dettaglio Aidit ha presentato la riorganizzazione della struttura dei suoi servizi nel corso di un webinar focalizzato soprattutto sulle nuove convenzioni con importanti studi legali a livello nazionale. Gli studi dei nuovi consulenti sono quelli degli avvocati Roberta Paparatto, Vittorio Ciancio e Cosimo Falangone, che grazie alla loro comprovata esperienza e professionalità assicureranno una consulenza legale qualificata – giudiziale ed extra-giudiziale – in tutti gli ambiti di interesse e per giunta facilmente accessibile considerata la loro distribuzione sul territorio nazionale.

«Ringraziamo gli avvocati Paparatto, Ciancio e Falangone per questo importante accordo che sono certo sarà di grande supporto e molto apprezzato dalle agenzie associate – ha dichiarato Cesare Foà, responsabile regionale per la Campania – In un momento storico come quello che stiamo vivendo Aidit ha sostenuto i propri associati con mille battaglie quotidiane, confrontandosi con le istituzioni, ma anche con le altre associazioni del comparto, per difendere gli interessi della categoria così messa a dura prova da questa pandemia».

«Tanti altri progetti sono in procinto di decollare a sostegno degli associati, tra cui quello di immaginare un’evoluzione delle agenzie di domani – ha osservato infine il vice presidente di Aidit Claudio Cassarà – Innovazione è infatti la parola d’ordine per sostenerne la ripartenza e i nostri agenti possono e devono trasformarsi, per essere più in linea con i tempi, dotandosi di tutta una serie di nuovi servizi, che possano rendere sempre più appetibile ed esclusiva l’offerta ai propri clienti».