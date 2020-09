Aidit, incontro con le agenzie di viaggi a Travelexpo

Tornano gli appuntamenti “fisici”. Tra questi c’è Travelexpo, la borsa globale dei turismi in programma dal 25 al 27 settembre a Palermo, all’Hotel Villaggio Città del Mare di Terrasini. Presente anche Aidit, l’associazione italiana distribuzione turistica aderente a Federturismo Confindustria e guidata da Domenico Pellegrino, che durante il secondo giorno dell’evento – insieme alla delegazione Sicilia – alle 15 incontrerà le agenzie di viaggi.

L’appuntamento, quindi, è per sabato 26 settembre con l’incontro Insieme per ricostruire il futuro del sistema turistico, dove ci sarà la presentazione dell’associazione, delle iniziative avviate e si potrà dibattere sulle prospettive del settore dell’organizzazione e della distribuzione dei viaggi a seguito della crisi senza precedenti che il mondo intero e il turismo in particolare sta attraversando per via della pandemia di Covid-19.

«L’attuale fase di profondi cambiamenti – ha spiegato Stefania Mandurino, coordinatrice dei presidenti regionali di Aidit – sta infatti portando sempre più imprese del settore a riunirsi, discutere e presentare unitariamente proposte e soluzioni al governo e alle istituzioni in generale per sostenere il settore delle agenzie di viaggi. L’incontro del 26 settembre a Travelexpo sarà l’occasione per presentare l’esperienza di Aidit e avviare un confronto sui temi di forte attualità e di interesse per le adv».