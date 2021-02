Aida Cruises torna alle Canarie il 20 marzo













La compagnia di crociere Aida Cruises – che aveva cancellato i suoi itinerari alle Canarie fino al 6 marzo – ha prorogato il suo stop di altre due settimane e prevede la ripartenza della stagione crocieristica 2021 alle isole spagnole il 20 marzo con la nave AidaPerla.

Aida ha ritardato la riapertura quando il governo tedesco ha deciso di prolungare il lockdown e le restrizioni di viaggio fino al 7 marzo.

In una nota, l’azienda ha infatti spiegato che “aprirà la sua stagione crocieristica 2021 dal 20 marzo con AidaPerla che naviga attraverso le isole Canarie per vacanze fly&cruise per i viaggiatori tedeschi che desiderano godersi il clima di eterna primavera e le destinazioni uniche nella regione”.

I piani della compagnia sono stati modificati non solo per le isole Canarie. Anche le altre crociere in programma tra il 6 e il 19 marzo 2021 non saranno effettuate, visto che molte delle destinazioni hanno implementato misure che limitano in modo significativo i viaggi turistici internazionali fino all’inizio della primavera.