Aida Cruises ricomincia dal Nord Europa a settembre

Le compagnie di crociere stanno lentamente riavviando le loro operazioni, dopo diversi mesi di stop a causa del coronavirus. Aida Cruises – del gruppo Carnival – ha confermato le prime partenze da due porti tedeschi, il 6 e 12 settembre.

I primi viaggi inizieranno il 6 settembre da Kiel; la nave Aidaperla navigherà attraverso i fiordi norvegesi, con partenza da Amburgo, il 12, 19 e 26 settembre.

Il resto degli itinerari resterà sospeso fino al 30 settembre, visto che allo stato attuale non sembra possibile viaggiare in sicurezza verso tutte le destinazioni europee

Per l’autunno la compagnia annuncia che riprenderà a navigare il 1° novembre da Las Palmas, isole Canarie, e il 12 dicembre da Palma de Maiorca, isole Baleari.

“Per Aida Cruises è importante fornire a tutti gli ospiti queste importanti informazioni; la compagnia è molto dispiaciuta che gli altri viaggi non possano andare come previsto. Tutti i passeggeri la cui crociera non può essere effettuata saranno informati immediatamente”, si legge nel comunicato dell’azienda.