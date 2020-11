Aiceo, la nuova presidente è Paola Corna Pellegrini

Paola Corna Pellegrini, ceo di Allianz Partners in Italia, è stata eletta presidente dell’Associazione Italiana ceo (Aiceo) per il triennio 2020-2022, subentrando a Elena David, fondatrice e presidente per due mandati.

«In una fase epocale e di grande pressione per il sistema economico e sociale del nostro Paese – ha dichiarato appena eletta Corna Pellegrini – la voce dei ceo è stata, purtroppo, fino ad oggi poco ascoltata. Ognuno di noi sta senz’altro dando il proprio contributo, cercando di gestire nel migliore dei modi l’emergenza all’interno delle aziende, salvaguardando la sicurezza dei dipendenti e la continuità del servizio ai clienti e quindi del business. I ceo intendono tuttavia dare un contributo ancor più rilevante, mettendo a disposizione del Paese la loro competenza ed esperienza nella gestione di organizzazioni complesse, e nell’affrontare sfide interne e esterne sempre nuove, con l’obiettivo di garantire crescita e benessere in una prospettiva di lungo termine».

Tra le novità del nuovo direttivo vi è poi l’allargamento del board, che passa da sette a undici membri, con la programmazione di riunioni mensili per valutare spunti e progetti concreti presentati da diversi tavoli di lavoro tematici, aperti a esperti e stakeholder esterni all’associazione.