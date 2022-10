Aic Travel alla conquista del trade italiano con Giangrande

Dalla Svizzera all’Italia, il salto è compiuto. Aic Travel Group, da vent’anni tra i maggiori player B2B della distribuzione online, già presente in oltre 100 mercati, debutta a Ttg Travel Experience (dal 12 al 14 ottobre alla Fiera di Rimini) e prende piede sul retail italiano con il suo managing director Fabio Giangrande.

Con il supporto di Netstorming, la sua IT sister company, Aic raduna 650mila hotel proposti a prezzi netti, oltre a 4mila strutture contrattate direttamente nei top seller mondiali, ha connessioni native con le maggiori catene alberghiere e più di 100 connessioni Xml con vari player, dalle big Ota alle dmc specializzate.

Sulla piattaforma Aicgroup.biz sono anche disponibili voli, trasferimenti e altri servizi ancillari, dal noleggio auto alle attività, tutti prodotti dedicati agli agenti di viaggi.

Il quartier generale di Ginevra gestisce circa 350 milioni di query e 3mila prenotazioni al giorno. E seppur poco conosciuta dal retail italiano «Aic – tiene a sottolineare Giangrande – è la stessa piattaforma hotel di sempre. Gli agenti di viaggi già la conoscono anche se non lo sanno. In Italia c’è un mercato che per 20 anni l’ha utilizzata e, dunque, si sentirà casa sin dal primo accesso. È come comprare l’iPhone 14, se avevi il 13; come andare al supermercato e sapere già dove trovare tutti i prodotti».