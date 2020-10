Aiav, virtual meeting delle associazioni del travel venerdì 6 novembre

Con una lettera inviata ai rappresentanti di 33 diverse associazioni afferenti al comparto del turismo, Fulvio Avataneo, presidente Aiav, ha convocato un meeting virtuale aperto a tutto il settore.

La riunione, in programma su Zoom alle 10 di venerdì 6 novembre, “permetterà di analizzare le istanze e le proposte provenienti da tutte le componenti della filiera, allo scopo di identificare una linea comune di intervento, in grado di superare gli individualismi e creare un’unica voce, più forte e decisa, al pari di quanto già accade in altri settori economici”, si legge nella nota Aiav, che a poche ore dalle notizie relative al decreto Ristori, che prevede un netto potenziamento delle risorse a sostegno degli operatori turistici, “punta proprio a massimizzare l’approccio di apertura dimostrato dal governo attraverso una modalità di contatto e di relazione più efficace rispetto al passato”.

«Il comparto turistico – dichiara nella lettera Fulvio Avataneo – ha grandi interessi comuni che meritano di essere raccontati e tutelati nel loro complesso, perché in questo settore, più che in qualsiasi altro, ogni impresa è parte di una realtà più articolata, nella quale la crisi di un attore inevitabilmente travolge gli altri. Propongo quindi a tutti di vederci in videoconferenza, in una riunione nella quale il rappresentante di ciascuna categoria potrà portare proposte e istanze concrete, da far confluire in un documento unico, da presentare successivamente presso gli organismi politici di competenza per un confronto».