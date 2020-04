Aiav, prende il via la campagna StoptoGo

Ha preso il via, e durerà cinque settimane, la campagna di comunicazione StoptoGo, voluta da Aiav per gli agenti di viaggi suoi associati e per i loro clienti. Una campagna che comunicherà in maniera totalmente diversa, tanto con i primi che con i secondi.

“Ogni settimana – spiega l’associazione – saranno raccontate ai viaggiatori le soluzioni che le agenzie adotteranno per rendere migliori, sotto ogni punto di vista, le loro esperienze di viaggio. Per gli agenti, invece, sono in serbo cinque settimane di avvicinamento alle soluzioni ideate per fornire loro più strumenti e opportunità: si andrà dalla finanza alla mobilità, dalla formazione alla tecnologia, sempre attenti a fornire al comparto una visione più realistica di quella che si è vista nelle ultime settimane”.

«Che le agenzie stiano vivendo un brutto momento è chiaro a tutti: tra cancellazioni e mancate prenotazioni è il lavoro di un anno che va perduto – dichiara Fulvio Avataneo, presidente Aiav – Ma non possiamo certo sperare di ripartire raccontando ai clienti che siamo ridotti alla fame: se è vero che alcune agenzie sono in forte difficoltà, è altrettanto vero che altre stanno gestendo la situazione in maniera meno drammatica. Le continue affermazioni sulla necessità di incassare per pagare le spese correnti allontanano i clienti e generano un forte clima di sfiducia verso le nostre aziende».

Aiav, prosegue la nota, “ha elaborato soluzioni per andare incontro alle molteplici necessità dei propri associati, partendo dalla finanza – con un check up della situazione di ogni agenzia e con l’aiuto di esperti in grado di suggerire loro a quali aiuti accedere, siano essi forniti dalle manovre del governo o che provengano da altre fonti, bancarie e finanziarie – e via via toccando la digitalizzazione, i partner commerciali, gli strumenti operativi e la formazione, con una strategia a tutto tondo”.

Ai viaggiatori, invece, è destinata una comunicazione che tenderà a coinvolgerli nelle iniziative delle agenzie ricreando un rapporto di fiducia e di trasparenza. «StoptoGo deve rappresentare, per le nostre adv, il pitstop della Formula1, quella sosta obbligata per il cambio gomme e il pieno di carburante necessari a riprendere la corsa con maggior grip e con accresciuta determinazione – continua Avataneo – perché nonostante le difficoltà di oggi, gli agenti vogliono solo ripartire contando su soluzioni concrete e non su parole. Entro fine maggio sarà pronta la piattaforma di e-learning che vedrà formazione specifica per le diverse figure professionali del turismo, mentre stiamo definendo accordi con partner di alto livello per dare agli adv nuove fonti di guadagno e nuovi spunti per allargare la loro piattaforma professionale».