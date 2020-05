Agenzie in piazza, il 4 giugno l’evento nazionale a Roma

Sarà ancora una volta Roma la città scelta dalle agenzie di viaggi per dare vita a una grande manifestazione nazionale. Dopo il 2 marzo, e a seguito degli appuntamenti di Napoli, Pescara, Palermo, Firenze, Torino, Milano, Venezia e Genova (il 3 giugno), gli agenti scelgono di tornare nella Capitale, questa volta a Piazza del Popolo, il 4 giugno prossimo alle 10.30, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza.

Qui non si tratta di protestare, ma di farsi vedere, farsi sentire. Perché oltre ai gravi danni sanitari provocati dal coronavirus, va evitato lo strapiombo economico e sociale. Un solo imperativo, quindi: aiutare i settori in difficoltà, e il turismo è tra questi. Con agenzie di viaggi e tour operator in prima fila, e azioni concrete che, ormai ogni giorno, associazioni di categoria e player del travel ribadiscono fino allo sfinimento.

Si va dalle richieste di carattere nazionale, prime tra tutto modifiche sostanziali al decreto Rilancio, fino all’integrazione delle procedure regionali, passando per la promozione del Paese e il contrasto all’abusivismo.

«Questa manifestazione è stata richiesta dal movimento Maavi, e quindi #nonsmetteremodiviaggiare – racconta la portavoce Enrica Montanucci – Ma contiamo sulla partecipazione di tutti. Confermo l’appuntamento a Piazza del Popolo il giorno 4 giugno, salvo però eventuale chiusura delle Regioni, per cui a quel punto abbiamo già concordato con la questura il rinvio al primo giorno utile. Stiamo anche cercando di avere un appuntamento con le istituzioni governative in concomitanza con la manifestazione».

Il clima sarà assolutamente disteso, spiega Montanucci. «Le ultime manifestazioni hanno dato un grosso segnale, ora è giusto farsi sentire anche a livello nazionale. Per ora abbiamo avuto l’autorizzazione a raccogliere un numero massimo di 1.500 partecipanti, e dalla risposta che stiamo avendo ci aspettiamo grossa affluenza».