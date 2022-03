Agenzie in cobranding, a Roma il primo Suite Travel Day













La stagione della ripartenza dei viaggi si avvicina e Suite Travel si prepara organizzando un evento di formazione, gratuito e aperto a tutti gli agenti di viaggi interessati a trovare nuove strategie e tecniche di vendita e personal branding.

Appuntamento presso l’Hotel Des Epoques, in via Nomentana 31-33, il prossimo sabato 12 marzo, per un’intensa mattinata dedicata a fare il punto su opportunità e prospettive del mercato del travel in Italia, uno dei più tartassati dalla pandemia: i lavori dello Suite Day, a partire dalle 9.30, saranno condotti dalle due fondatrici di Suite Travel, Giada Marabotto e Antonella Ruperto, che porteranno a Roma la loro esperienza sia come agenti di viaggi che come business coach.

La prima è autrice di Una sfida a 5 stelle, manuale ricco di consigli per uscire dalla crisi (non solo quella del settore turistico); la seconda invece ha pubblicato 50 sfumature di un agente di viaggi (#unfuckwithable).

A seguire, dalle 14.30 alle 16, la formazione lascerà spazio alla prima convention Suite Travel. Aperta esclusivamente agli “Suiters” – ovvero i consulenti di viaggio che sono già entrati a far parte di questa nuova rete focalizzata sul cobranding – sarà una vera e propria tavola rotonda pensata per rafforzare lo spirito di squadra, per condividere visioni e strategie, oltre che per ragionare tutti insieme non tanto sui prodotti da vendere, ma sulle strade da percorrere per poter uscire da uno dei periodi più difficili per il turismo mondiale.