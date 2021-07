Agenzie di viaggi in piazza a settembre con Maavi













Maavi torna in piazza, ancora una volta. L’appuntamento, per quello che l’associazione delle agenzie di viaggi guidata da Enrica Montanucci chiama il D Day 3, è per il giorno 8 settembre a Roma, con la location che potrebbe essere nuovamente Piazza del Popolo, la stessa dello scorso 4 giugno 2020.

Enrica Montanucci, in un post apparso sui social, chiama a raccolta Astoi, Assoviaggi, Fto, Aidit, Fiavet e l’Associazione italiana agenzie di turismo scolastico. “E chiunque voglia unirsi a noi per chiedere risposte di cui il turismo ha bisogno. Le nostre proposte sono, oltre alle aperture graduali dei corridoi turistici con priorità alle mete che potrebbero sostenerci in inverno, come Dubai, Maldive, Mauritius, Seychelles, Stati Uniti ed Egitto, quelle di ottenere procedure certe di espatrio per i vaccinati”.

“Chiediamo rispetto per il nostro lavoro, per poter ripartire gradualmente – prosegue il post – Nel frattempo si dovrebbe procedere all’istituzione di uno stato di crisi perdurante che veda fondi di sostegno mensili riferiti al fatturato medio aziendale fino alla ripresa del mercato. Chiediamo l’estensione dei preammortamenti per i prestiti garantiti dallo Stato, il recupero del rating bancario al 2019, l’istituzione di un fondo perduto per i voucher. Chiediamo fondi di liquidità garantita per poter prima resistere e poi ripartire. Chiediamo di partecipare a tavoli permanenti per la gestione e la programmazione dei piani turismo nazionali. Chiediamo di poter essere parte integrante e con diritto di partecipazione a tali piani, come esperti di settore attraverso commissioni apposite”.

Un post, che arriva nei giorni in cui Maavi pubblica anche un comunicato stampa relativo all’incontro con le forze politiche: “La situazione attuale del delirio informativo che attraverso i media sta colpendo il nostro settore, ancora una volta necessita di interventi immediati a tutela di quello che potrebbe davvero essere il peggior inverno della nostra storia”, si legge nella nota di Maavi.

“Abbiamo presentato alle istituzioni la necessità di istituire procedure certe, definitive, e che, andando anche oltre il panico informativo, riescano a garantire corridoi turistici per qualche Paese tra quelli a rischio minore e, oltre ciò abbiamo anche richiesto una campagna mediatica a cura delle istituzioni stesse, per ripristinare nel pubblico la fiducia nel muoversi in tutela – continua la nota – Fino a quando non ci sarà apertura anche verso l’estero l’intero settore outgoing resta paralizzato e, inevitabilmente, entro 20 giorni, non avremo più cosa poter proporre ai clienti. Il nostro Paese ha investito importanti risorse nella prossima Expo Dubai, le Maldive continuano a vedere personaggi famosi passare le loro vacanze nei resort locali e si dichiarano Covid free. Abbiamo bisogno che qualcuno si faccia carico di sedersi e iniziare a decidere quali tra le possibili mete si debbano aprire a breve”.