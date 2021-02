«Agenzie, alzate le serrande»: l’appello del tour operator













«Le agenzie di viaggi devono stare aperte. Un piccolo cenno di ripresa c’è e non possiamo permetterci di perdere l’occasione. Certo, c’è bisogno di aiuti dal governo e vanno richiesti e attesi, ma nel frattempo dobbiamo sostenerci con le nostre forze». Sono le parole di Massimo Diana, direttore commerciale di Ota Viaggi, a poche settimane dal lancio della campagna Io Prenoto, con cui il t.o. ha messo in campo per le adv una serie di strumenti utili in vista dell’estate 2021.

Il messaggio che Ota Viaggi dà alle agenzie di viaggi è forte: «Prendiamo la nostra campagna Io Prenoto, valida entro il 1° aprile 2021, e che prevede una serie di incentivi davvero importanti – spiega il direttore commerciale dello specialista del mare Italia – Abbiamo la cancellazione gratuita senza penale fino a 21 giorni prima della partenza con rimborso cash, tutte le coperture assicurative legate al Covid e anche un acconto che dal 30% scende al 10% per il blocco della prenotazione».

Quanto all’acconto, poi, c’è un altro passo concreto verso le adv, che porta con sé una buona dose di fiducia: «Quel 10% di acconto lo lasciamo agli agenti – spiega Diana – È un minimo cash flow, ma sono convinto che possa dare una mano nella gestione dei vari costi, le utenze ad esempio».

Tutti questi sforzi, però, vanno ottimizzati. Se le agenzie di viaggi sono chiuse o aprono soltanto per poche ore, infatti, vengono vanificati. «Le difficoltà ci sono, ma lo scenario attuale impone comunque un atteggiamento propositivo – aggiunge Massimo Diana – Noi operatori stiamo predisponendo le armi migliori per una pronta ripresa, ma gli agenti devono farsi portavoce. Altrimenti i viaggiatori trovano altri canali».

E per ribadire il messaggio, Ota Viaggi dalla prossima settimana organizzerà dei webinar aperti che andranno oltre il prodotto, ma avranno come obiettivo quello di convincere i partner a «uscire da questo blocco mentale e tornare presto alla piena operatività», conclude Diana, che anticipa poi l’avvio di un roadshow nelle principali città italiane per riprendere gli incontri fisici con le agenzie, nel rispetto dei protocolli di sicurezza e in partnership con alcune società del settore.