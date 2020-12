Agenzia per Amica spinge sul turismo sportivo e sigla un accordo con Givova

Turisti sportivi e clienti d’agenzia di viaggi potranno avvalersi di sconti e agevolazioni per acquistare capi d’abbigliamento per il loro sport: è questa la logica della strategica partnership all’insegna del turismo sostenibile siglata dal network Agenzia per Amica con oltre 200 adv nel sud Italia e Givova.

L’accordo prevede l’offerta di viaggi rivolti a un target di persone appassionate di sport, con corsie d’acquisto preferenziali per abbigliamento ad hoc nei punti vendita Givova.

«Già prima della pandemia – evidenzia Achille Lauro, general manager Agenzia per Amica – secondo i dati Istat il 4,6% degli italiani sceglieva una destinazione di vacanza esclusivamente per fare sport. Un dato al quale aggiungere i turisti che abbinano la pratica del trekking alle attività consuete da svolgere in vacanza, e dalle quali dipende anche la scelta delle destinazione».

In questa ottica, conclude Lauro, «il nostro network e Givova sono al lavoro per mettere a punto una gamma di prodotti turistici finalizzati a conciliare la futura richiesta di viaggi orientati allo sport, al benessere e alla sostenibilità. Si tratta di una vera e propria strategia comune unica nel suo genere perché vede intrecciarsi le linee strategiche di due aziende di settori apparentemente differenti».