Agenzia per Amica, Lauro: «Pacchetti sportivi Givova per la summer 2021»













Prosegue la partnership siglata in perfetto stile cobranding tra il network Agenzia per Amica e il brand sportivo Givova, volta a costruire una gamma di prodotti turistici ideati per consentire ai clienti di vivere innovative esperienze orientate allo sport, al benessere e al turismo sostenibile.

«Questa collaborazione vede incontrarsi due aziende che operano in settori che sembrano molto diversi tra loro, ma che invece possiedono valori comuni e capaci di esaltare al meglio turismo, sport e benessere – ha dichiarato Achille Lauro, general manager di Agenzia per Amica – La sinergia è fatta di diverse interessanti attività, e proprio per l’estate stiamo lanciando dei pacchetti turistici che prenderanno il nome di Givova, ragionando soprattutto in termini di remise en forme, crediamo ce ne sia davvero bisogno di questi tempi, puntando sul sostegno di personal training e sul materiale tecnico del nostro partner, e in diverse strutture che stiamo accuratamente selezionando».

La sinergia nasce quindi sulle competenze delle due aziende, unendo le forze e presentandosi alla gente di certo più forti e completi: «Crediamo di mettere nelle mani delle nostre agenzie un buon prodotto turistico-sportivo – ha aggiunto Lauro – Il primo pacchetto estivo lo stiamo lanciando all’Airone Resort di Corigliano Calabro, si tratterà di una settimana all’insegna del benessere e della forma fisica, dando la possibilità di vivere un nuovo concetto di vacanza».

«Il nostro obiettivo è quello di mescolare i nostri valori con quelli di Givova, mettendo sul mercato un prodotto a beneficio del cliente. È così che funziona il cobranding. Ci puntiamo molto, infatti stiamo lavorando anche su altre iniziative, con progetti che ci portano a collaborare con settori apparentemente distanti ma che uniti danno un plus ai viaggiatori», ha concluso il general manager di Agenzia per Amica.