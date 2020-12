Agenzia emette tamponi falsi: il settore prende le distanze

In un servizio di Luigi Pelazza andato in onda durante la trasmissione televisiva Le Iene, è emersa la notizia circa l’emissione di tamponi negativi falsi da parte di un’agenzia di viaggi campana per vacanze all’estero. Caso, questo, da cui hanno preso immediatamente le distanze le numerose adv italiane che da anni lavorano con professionalità e nel rispetto delle regole, garantendo ai propri clienti esperienza e qualità di servizio.

Tra le dure prese di posizione del comparto e l’ira degli agenti, c’è anche quella di Adv Unite (con sede proprio in Campania), che in una nota divulgata alla stampa e ai suoi soci prende netta distanza dal “presunto e sedicente collega che è stato intervistato e che soprattutto è stato scoperto nel suo losco operato, diffamando un’intera categoria”.

Se il fatto dovesse essere definitivamente confermato, Adv Unite dichiara come sarà sua cura “richiedere anche i danni come associazione di categoria. Gli agenti di viaggi sono persone serie e per bene: non sono sicuramente quelli intervistati nel servizio”.

A ogni modo, dopo una serie di controlli, l’agenzia di viaggi accusata sarebbe stata posta sotto sequestro.