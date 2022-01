Agenti di viaggi indispensabili: il video dell’Ectaa













Operazione agenzie di viaggi. Sulla homepage dell’Ectaa – European Council Travel Agents Associations e sulla sua pagina YouTube campeggia il nuovo video promozionale a favore di adv e consulenti turistici, già virale nel settore. Una sorta di cartoon – intitolato Travel agents, our trusted advisors – in cui viene sottolineata l’importanza, ora più che mai, di avere un agente, che sia fisico oppure online, al proprio fianco per l’organizzazione e l’acquisto di viaggi di lavoro e di piacere. Professionisti in grado di effettuare tempestivamente comparazioni su prodotti turistici e servizi di trasporto.

Per rimarcare ancora di più l’importanza di affidarsi a un’adv, nel filmato viene ricordato che nel 2019, ultimo anno pre Covid, l’intermediazione tradizionale delle agenzie di viaggi ha transato il 52% dei biglietti aerei venduti complessivamente nel mondo, distribuendo circa 180 milioni di ticket, pari a oltre il 60% sul totale della biglietterie aerea, per un valore complessivo di circa 75 miliardi di euro, relativi a viaggi leisure e d’affari.

Risultati eclatanti realizzati dalle imprese di viaggio il cui intento è operare all’insegna di “trasparenza, convenienza e neutralità”, impegnandosi anche a rintracciare le migliori soluzioni nel rapporto prezzo-qualità e organizzare le combinazioni più favorevoli nell’intermodalità dei trasporti.

Oggi, poi, prosegue il video, è possibile rivolgersi alle agenzie di viaggi per conoscere regole ed eventuali restrizioni nei vari Paesi e le norme igienico-sanitarie adottate dalle destinazioni, supportando così la clientela nella scelta finale di viaggio.

Infine, l’Ectaa riassume i vantaggi di una consulenza professionale delle adv prima, durante e dopo un viaggio. Tutte fasi durante le quali il cliente può sempre interpellare l’adv e avere assistenza h24.

GUARDA IL VIDEO DELL’ECTAA