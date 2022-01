Agenti del futuro con il progetto Join Us! di Bluvacanze













Il Gruppo Bluvacanze, la più grande agenzia di viaggi d’Italia con oltre 300 punti vendita su tutto il territorio italiano, mette a disposizione degli agenti di viaggio un nuovo progetto, Join Us, volto a supportare tutti i professionisti del mondo del turismo che vogliano intraprendere un percorso imprenditoriale con la forza di un grande Gruppo alle spalle.

Il progetto Join Us! nasce come supporto concreto ad agenti di viaggio professionisti per far decollare la loro carriera imprenditoriale e aiutarli ad aprire un’agenzia in totale autonomia, contando però su due importanti elementi: la motivazione e lo spirito di iniziativa, da un lato; il supporto a 360 gradi del Gruppo Bluvacanze, dall’altro.

L’agente di viaggio Bluvacanze godrà di una condizione privilegiata che faciliterà e valorizzerà il suo lavoro consentendogli l’ottimizzazione del proprio business.

Pur essendo autonomo e indipendente, il nostro Gruppo supporterà l’agente in ogni momento: nella gestione dell’agenzia, nelle contrattazioni commerciali, nelle infrastrutture IT, nell’amministrazione e nelle campagne di marketing. Insieme a un tutoring e coaching continuativo che consentirà, inoltre, di essere un agente di viaggio sempre informato e aggiornato, al passo con i tempi e focalizzato sulle varie attività.

I vantaggi di Join Us!

La formula dell’associazione in partecipazione di Bluvacanze permetterà di fare parte di un’organizzazione aziendale solida che consente all’agente di viaggi associato di concentrarsi esclusivamente sulle vendite, delegando le questioni burocratiche alla sede centrale.

Semplicità e costi contenuti

Con quest’iniziativa aprire un’agenzia di viaggi sarà più semplice, avendo a disposizione con il nostro supporto un punto vendita chiavi in mano, dotato di ogni infrastruttura tecnologica e operativa. Si potrà, inoltre, avviare la propria agenzia di viaggi con un investimento molto contenuto, senza alcun costo d’ingresso e con marginalità al top delle condizioni di mercato.

La formazione alla base del successo

A disposizione dell’agente di viaggio Bluvacanze una vera e propria accademia con sessioni di formazione online e offline con i reparti operativi della sede e i tour operator partner. Incontri, roadshow e webinar consentiranno, infine, un costante aggiornamento su tutte le novità e un arricchimento del proprio know how.

Contatti:

[email protected]

Tel. 02.881261