Ag Group si affida a Tus per la crescita in Italia













Ag Group sceglie Tus The Unusual Suspect per la sua comunicazione integrata, come partner strategico per un progetto comunicativo ad ampio raggio. La società di consulenza strategica e creativa affiancherà il gruppo in una collaborazione pluriennale con un piano globale per accompagnare l’azienda nella sua crescita all’interno del mercato turistico nazionale e internazionale, partendo da un’evoluzione della brand identity, passando per l’ideazione di nuovi creative content e pay off, arrivando alla realizzazione di campagne integrate per una comunicazione on line e off line.

L’obiettivo di marketing sarà quello di definire un nuovo posizionamento globale di Ag Group in un periodo di ripresa per il turismo mondiale. La prima sfida sarà l’inaugurazione e il lancio a livello mondiale de Il Tornabuoni, hotel di lusso nel centro storico di Firenze, atteso il prossimo settembre. A questa seguirà poi l’apertura di altri alberghi anche a Venezia e Milano.