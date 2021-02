AG Boutique Journey presenta le proposte dedicate alla Toscana













AG Boutique Journey, il tour operator di AG Group fondato e diretto da Andrea Girolami, si prepara alla ripresa dei movimenti turistici (stranieri e domestici) e presenta un’offerta innovativa, concepita per far vivere Firenze e la Toscana con delle proposte esclusive.

Ci sono le Wine tour special cellar experiences, ovvero le visite ai più importanti produttori di vino della regione; la Off road wine tour tra vigneti, uliveti e boschi; la visita alla Galleria degli Uffizi in apertura esclusiva; il tour in elicottero o anche il picnic con musica dal vivo. «Il turismo sta rinascendo dopo un anno difficile e comunque non privo di segnali positivi e vivaci. Noi operatori in particolare registriamo con grande soddisfazione il ritorno di un ministero dedicato, segno

della priorità con cui lo Stato guarda al comparto», ha dichiarato Laura Tamilia, responsabile di AG Boutique Journey.

«Come AG Group diamo un contributo alla ripartenza offrendo queste esclusività, in grado di affascinare anche noi italiani. Su questa base abbiamo in programma numerose altre iniziative, sia come tour operator sia come Gruppo. Sarà davvero un 2021 tutto da raccontare, quanto a sforzi e investimenti in risorse e progettualità», ha concluso.