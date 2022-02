African Explorer lancia i tour in Zimbabwe e Tanzania













In attesa della riapertura dell’Italia ai viaggi in Africa, African Explorer, t.o. specializzato in safari e viaggi nel continente, studia due nuove proposte: un tour in Zimbabwe e uno in Tanzania, quest’ultimo con estensione mare a Zanzibar.

Sono due prodotti pensati per proporre esperienze d’impatto, in luoghi dove l’uomo è solo ospite dell’ambiente circostante.

Entrambe le proposte di viaggio prevedono il pagamento della quota solo se la partenza è effettiva e il rimborso dei voli in caso di annullamento o impossibilità a partire.

Lontano dal turismo di massa, lo Zimbabwe è la meta ideale chi desidera un viaggio a contatto con la natura selvaggia, in particolare grazie alla possibilità di organizzare dei safari, la visita al Matapos National Park o alle Balancing Rocks, ma anche vedere numerose pitture rupestri nelle grotte tra le colline, opera dei Boscimani, accompagnati da guide e ranger locali.

Nella proposta di African Explorer, anche il safari in 4×4 scoperto al Hwange National Park, area protetta ricca di vegetazione e pianure erbose popolate da elefanti, bufali, leoni, licaoni, serval, iene e ghepardi! E ancora, le Victoria Falls – Patrimonio Unesco – dove oltre all’escursione, sarà possibile immergersi nel panorama anche attraverso attività active, quali rafting, bungee jamping, e sorvolo delle cascate in elicottero. I pernottamenti sono invece in in autentici lodge immersi nella natura.

Il tour in tanzania, vede invece un’esperienza di immersione nella savana pianeggiante, e tra piantagioni di banane e caffè, o nella vita selgvaggia del Lake Manyara National Park.

Previsti pernottamenti in lodge e campi tendati nel cuore del Parco Serengeti, considerato il miglior Safari d’Africa. E ancora, il cratere del Ngorongoro, Patrimonio Unesco, la riserva Maasai e il Tarangire National Park. La riserva ospita numerose famiglie di elefanti e nel periodo più caldo anche diverse specie della fauna locale.

Oltre all’esperienza safari, prevista anche l’opzione di soggiorno balneare di 4 notti a Zanzibar, con possibilità di provare esperienze active come il kite surf o lo snorkeling, o visitare il villaggio dei pescatori di Nungwi.