African Explorer festeggia 50 anni e scrive una lettera di ringraziamento

Per un tour operator cinquant’anni di attività sono un traguardo prestigioso, soprattutto se raggiunto con la serietà e la professionalità riconosciuta da tutti, agenti e clienti. E per festeggiare il significativo compleanno di African Explorer, Alessandro Simonetti, figlio del suo fondatore Francesco Simonetti, ha scelto la strada più consona allo spirito che ha sempre guidato l’attività del t.o: una lettera di ringraziamento.