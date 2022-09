African Explorer cresce e lancia World Explorer

African Explorer amplia la programmazione e lancia il nuovo marchio World Explorer. Lo storico brand specializzato in viaggi nel continente africano, che già da tempo aveva inserito altre destinazioni con i marchi Sea Explorer, Asia Explorer, Sudamerica Explorer ed Australia Explorer, continua a sviluppare le sue proposte unendole in un’unica offerta con il nome di World Explorer. La scelta nasce dalla necessità di dare, anche visivamente, omogeneità e unità all’ampia gamma di offerta di World Explorer, oggi in grado di raggiungere gran parte del mondo, mettendo sempre al primo posto i valori di base di African Explorer.

«È stata un’estate di deciso rilancio – ha detto Alessandro Simonetti, titolare del gruppo -. Abbiamo lavorato moltissimo e siamo tornati a portare i nostri clienti in Africa e in numerose altre parti del mondo. Abbiamo raccolto apprezzamenti e ringraziamenti perché in ogni luogo raggiunto i nostri viaggiatori hanno trovato professionalità e servizi eccellenti. Era giunto, quindi, il momento di segnare, anche visivamente, un passaggio tra un prima, vessato dalla crisi pandemica che ci ha quasi messo in ginocchio, e un dopo, che per noi inizia oggi, con un nuovo look e una più netta definizione del nostro prodotto: da un lato la nostra storia, ovvero African Explorer, e dall’altro il nostro futuro prossimo, World Explorer”.

World Explorer è composto da un team dedicato, formato da esperti e profondi conoscitori di molte destinazioni internazionali, che propongono viaggi a Bali, Indonesia, Cambogia, Vietnam, Thailandia, Laos, Singapore, Filippine, India, Nepal, Giappone, Hong Kong, Cina, Korea del Sud, Mongolia, Australia, Nuova Zelanda, Polinesia, Fiji, Nuova Caledonia, Stati Uniti, Canada, Messico, Sud America, Maldive, Mauritius, Seychelles, Oman, Emirati, Arabia Saudita, Turchia, Israele, Grecia e Italia.

Sia African Explorer che World Explorer propongono tour di gruppo con guide locali, partenze speciali progettate da accompagnatori “Explorer” altamente selezionati, spedizioni Overland per chi ama l’avventura, viaggi su misura.