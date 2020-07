Affitti turistici, Bettanin: «La legge di riordino dei canoni è una toppa»

«Come una toppa su un cratere: un fondo di ristoro per la mancata tassa di soggiorno e nessun aiuto alle imprese che versano questa tassa. Mi sembra assurdo». Così Stefano Bettanin, presidente di Property Managers Italia, l’associazione nazionale di categoria del turismo residenziale, commenta l’annuncio fatto dalla sottosegretaria al Mibact, Lorenza Bonaccorsi, in merito a una legge di riordino dei canoni turistici nel corso degli Stati generali del Turismo, organizzati a Palazzo Vecchio a Firenze.

La legge, stando a quanto annunciato, disciplinerà il settore delle locazioni per distinguere cosa sia attività imprenditoriale e cosa no e regolamentare, anche limitando il numero e l’arco temporale, le locazioni turistiche brevi.

«Le imprese che gestiscono l’ospitalità sono realtà serie, alcune sono quotate in Borsa, e soprattutto garantiscono tutti gli adempimenti di sicurezza e fiscali, tra cui la tassa di soggiorno. In Italia rappresentiamo dal 4 al 7% del Pil e non siamo nemmeno considerati nelle misure di sostegno del governo, si veda il Bonus Vacanze», prosegue Bettanin.

L’associazione propone «una regolamentazione che prenda in considerazione l’evoluzione del turismo. Le imprese che lavorano nella gestione dell’ospitalità e degli affitti brevi chiedono una legge che riconosca prima di tutto la categoria dei gestori e gli dia il peso che merita, considerato che rappresentiamo il 60% del comparto e che siamo i primi agenti fiscali che versano la tassa di soggiorno. Sostenendola in questo periodo così difficile, soprattutto nelle città d’arte dove i contraccolpi della pandemia sono drammatici per l’economia. Invece di ricorrere ai soldi pubblici, sarebbe auspicabile una regolamentazione che dia dignità a una categoria che esiste, dà lavoro e crea indotto», conclude il presidente di Property Managers.