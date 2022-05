Affitti Brevi Italia apre alle agenzie di viaggi













Affitti Brevi Italia dopo aver concluso il processo di rebranding ha aperto il proprio programma di affiliazione alle agenzie di viaggi con un duplice obiettivo: da una parte ampliare la propria presenza sul territorio italiano e dall’altra offrire al canale agenziale un’opportunità di ampliamento del proprio business.

La società di gestione di locazioni a breve termine, infatti, compie un passo in più rispetto al mettere a disposizione il proprio inventario, come accade solitamente con i portali di terze parti, e mette a disposizione delle agenzie il proprio software dedicato, gli investimenti in branding e in marketing e il proprio know how per gestire direttamente le proprietà extralberghiere sul proprio territorio, garantendo un’esclusiva di zona e maggiori margini da intermediazione.

«Abbiamo sempre visto con interesse al mercato delle agenzie di viaggi in quanto arrivano in maniera diretta a due target di clientela che abbiamo in comune – spiega Massimo Magni, ceo di Affitti Brevi Italia – Le famiglie italiane in cerca di alternative spaziose e indipendenti per la propria vacanza e gli stranieri che hanno ricominciato a sognare e prenotare l’Italia con il progressivo alleggerimento delle restrizioni. Per questo alle agenzie offriamo il nostro metodo, attraverso un percorso di formazione dedicato, e la possibilità di gestire in esclusiva gli appartamenti della propria zona di interesse, sia a marchio Affitti Brevi Italia che direttamente in formula white label, utilizzando solo la nostra suite di strumenti e servizi sviluppati per il mondo extralberghiero».