Affitti brevi, il ministro Garavaglia incontra i vertici di Aigab













Un giro d’affari da 10 miliardi di euro per un totale di 200mila immobili gestiti, e una crisi profondissima provocata dal Covid. È lo stato dell’arte del cosiddetto vacation rental sottoposta all’attenzione del ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, nel corso di un incontro a Roma con i vertici Aigab – Associazione Italiana Gestori Affitti Brevi.

«Abbiamo presentato le nostre richieste, tra cui misure per favorire il recupero del patrimonio immobiliare dei borghi italiani e norme per supportare le aziende del settore nel percorso di digitalizzazione e professionalizzazione: con il sostegno del Governo possiamo crescere, creare maggiore occupazione e contribuire in maniera importante alla ripartenza dell’intero comparto del turismo italiano», ha dichiarato Marco Celani, presidente Aigab.

«Contiamo sul ministro e sul governo – ha aggiunto – perché finalmente vengano messe in atto tutte le azioni determinanti per consentire anche al nostro settore di industrializzarsi attraverso procedure sempre più efficienti e in grado di valorizzare al meglio la filiera che rappresentiamo. Gli affitti brevi sono un modello di ricettività sostenibile e fin dall’estate 2020 hanno dimostrato di saper intercettare i nuovi bisogni dei viaggiatori meglio di altri segmenti, grazie a caratteristiche connaturate come la possibilità di godere una casa in maniera esclusiva e alle garanzie messe in campo dagli operatori professionali come i protocolli di pulizia e igienizzazione e la protezione delle prenotazioni con polizze assicurative».