Affitti brevi, Bookiply sceglie Milano per il secondo ufficio in Italia













La start up tedesca Bookiply investe in Italia e apre un nuovo ufficio a Milano. Si tratta del secondo dopo Bolzano, con l’obiettivo di fornire supporto locale a tutti coloro che affittano case vacanze in Lombardia, Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, tramite la soluzione software e di marketing e il servizio fotografico gratuito.

L’estate 2020 ha visto un boom di prenotazioni di case vacanze e secondo le stime di Bookiply gli host locali possono aspettarsi un’estate 2021 altrettanto positiva. «Sono molto soddisfatto del fatto che abbiamo aperto la nostra seconda filiale in Italia. I dati a nostra disposizione mostrano l’enorme potenziale del Nord Italia quale destinazione per l’affitto di case vacanza – afferma il co-fondatore e ceo di Holidu Johannes Siebers -. Siamo certi che una volta che le restrizioni ai viaggi nazionali e internazionali saranno revocati, la domanda di case vacanze esploderà nuovamente e sarà in aumento, così come nel 2020 con una maggioranza di prenotazioni last-minute».

Aggiunge Giorgia Gallazzi, area lead Italy NorthWest in Bookiply: «Il nostro obiettivo è quello di supportare gli host proprio durante la ripresa; destinazioni quali i laghi lombardi, Cinque Terre, Livigno sono ancora gettonate e potranno godere di arrivi internazionali dalla Germania, in cui Holidu è specializzato, oltre che beneficiare del turismo domestico». Giorgia Gallazzi guiderà il team a Milano, che fornisce consigli telefonicamente, via e-mail o tramite strumenti di

videoconferenza, oltre che su appuntamento.