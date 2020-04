AF-Klm, in Francia rimborsi differiti sui viaggi di gruppo

Accordo raggiunto in Francia tra il Gruppo Air France-Klm e Seto, il Syndicat des Entreprises du Voyagisme. In base a quanto stabilito, tutti i membri dell’associazione – tra cui gli operatori Mice, gli specialistici viaggi scolastici e gli organizzatori di gruppi – possono ora godere di nuove condizioni di annullamento e rimborso per tutti i pacchetti turistici in cui la parte di volato viene operata dal Gruppo franco-olandese.

In particolare, secondo quanto si legge in una nota di Seto, in tutti quei casi per cui i voli (compresi nel pacchetto) sono stati annullati nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 15 settembre 2020 a causa dell’emergenza da coronavirus, i tour operator hanno la libertà di “prenotare un nuovo gruppo entro un anno dalla data dell’annullamento, o di ricevere un rimborso dopo 12 mesi (sempre dalla data dell’annullamento)”.

Inoltre, per tutte le partenze fino al 30 giugno 2020, i gruppi già prenotati con biglietti aerei emessi prima del 1° aprile, non dovranno pagare alcuna penalità in caso di annullamento. Per le partenza dal 1° luglio al 31 agosto, non ci saranno penalità a patto che l’annullamento sia stato effettuato 60 giorni prima della partenza. Infine, per le partenza fino al 15 settembre, la compagnia aerea non addebiterà nessuna penale se la prenotazione è stata effettuata prima del 1 luglio 2020.