AF-Klm, anche LimoLane entra in Flying Blue. Premi per le adv













Prosegue la strategia di sviluppo di partnership locali per Flying Blue, il programma di loyalty di Air France, Klm e Transavia. Dopo il lancio della collaborazione con i villaggi dello shopping Land of Fashion a febbraio, è ora la volta dell’accordo con LimoLane, marketplace digitale di servizi di noleggio con conducente. Già in collaborazione con il gruppo aereo dal 2017, ora il provider entra a far parte del programma fedeltà Flying Blue: per ogni euro speso prenotando un servizio sulla piattaforma e app di LimoLane, il cliente accumulerà 5 miglia. l’accordo è accompagnato da una speciale promozione che prevede l’accumulo del doppio, dunque 10 miglia per ogni euro speso, fino al 30 giugno. Basterà inserire il numero della Flying Blue membership card in fase di prenotazione del servizio.

LimoLane nasce come evoluzione del classico servizio di noleggio con conducente, che in Italia è molto frammentato e non aveva un approccio tecnologico, come spiega il founder Emilio Brancia:«Serviva una digitalizzazione del business. Oggi serviamo oltre 350 città in Italia, coprendo capillarmente tutte le province, abbiamo aperto un ufficio a Londra e apriremo prossimamente anche a Parigi, puntando a ricreare all’estero il modello italiano». Importante la sostenibilità, circa il 30 della flotta è composta da auto elettriche – come le Tesla – con l’obiettivo di diventare carbon neutral entro il 2025.

LimoLane ha così incorporato le diverse realtà sul territorio unendole in network e fornendo loro tecnologia e gestionale. I servizi offerti sono sia di transfer che di noleggio a ore, e sono stati sviluppati anche dei prodotti di ‘tour design’, che permettono al cliente di scoprire il territorio grazie ai driver esperti.

Continua quindi da parte di Air France-Klm la ricerca di partner locali e, come spiega Simona Brugnoli, responsabile Flying Blue per l’Italia, «Lavoriamo al lancio di un’App Flying Blue che in futuro permetterà la geolocalizzazione e i partner potranno mandare offerte su misura per i clienti. Il lancio è previsto tra fine anno e l’inizio dell’anno prossimo. Al momento raggiungiamo i 500mila clienti iscritti in Italia ma con l’app potremmo parlare all’intero portfolio di 20 milioni di membri nel mondo. la collaborazione verrà promossa sui social, sul sito e sulla newsletter al database in Italia, ma ci saranno anche campagne sulle novità».

IL CONTEST PER LE ADV. E ci sono novità anche per le agenzie di viaggi: «Per coinvolgerle maggiormente nel programma lanciamo il contest Masters of Loyalty – spiega la manager – Valido fino al 30 novembre 2022, premia gli adv che effettueranno nuove iscrizioni attive al programma frequent flyer Flying Blue o al programma bluebiz dedicato alle piccole e medie imprese». La registrazione al concorso vale 5 punti, ogni nuova iscrizione al programma dà diritto all’accumulo di 3 punti e ogni iscrizione a bluebiz ne vale 30.

Ci saranno degli “acceleratori” per chi risponderà correttamente ai quiz mensili, e tra i premi in palio ci saranno anche i quattro assegnati ai primi 4 classificati, i primi tre riceveranno un biglietto a/r per due – rispettivamente per qualunque destinazione, per Parigi e per Amsterdam – con transfer LimoLane da e per aeroporto, il quarto si aggiudicherà una gift card da 500 euro da spendere in uno dei villaggi Land of Fashion.