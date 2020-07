Af-Klm, accordo con Travelport: niente surcharge per le adv

È stato esteso l’accordo di private channel tra Travelport e Air France-Klm. La partnership implica che le agenzie di viaggi selezionate potranno continuare a effettuare le prenotazioni senza pagare i supplementi di 12 euro che il Gruppo franco-olandese aggiunge sulla biglietteria emessa via gds.

Secondo quanto si legge in una nota della società inglese questa è una misura provvisoria, valida fino a quando Air France-Klm non riuscirà a completare l’implementazione del nuovo standard di distribuzione Ndc.

«Siamo impegnati ad aiutare il settore dei viaggi a passare a New distribution capability. Per supportare la transizione di Air France-Klm, come misura provvisoria, abbiamo esteso il nostro private channel al Gruppo per dare all’ecosistema di viaggio più tempo per sviluppare le capacità tecniche Ndc e connettere i contenuti delle compagnie aeree alla nostra piattaforma», ha detto Chris Ramm, vp enterprise air partners di Travelport.