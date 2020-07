Aeroviaggi riapre l’Alicudi e il Club del Golfo

Prosegue il programma di riapertura delle strutture Aeroviaggi con l’avvio della stagione estiva per il Club Alicudi in Sicilia e per l’Hotel Club del Golfo in Sardegna.

Il piano di aperture è contrassegnato da risultati molto positivi: ad oggi, nelle prime strutture aperte sono state totalizzate 40mila presenze per un corrispettivo di 7 milioni di fatturato.

L’apertura del Paese al turismo estero, fa sapere l’operatore, “ha contribuito a rafforzare le già elevate presenze nelle strutture Aeroviaggi con un totale di 1.500 turisti stranieri, principalmente francesi. Anche la ricaduta in termini occupazionali è stata di rilievo, con circa 600 lavoratori stagionali impiegati dal Gruppo dall’avvio dell’estate”.

«Siamo orgogliosi degli importanti risultati conseguiti con l’avvio della stagione – ha dichiarato Marcello Mangia, presidente di Aeroviaggi – Siamo stati tra i primi a riaprire le strutture in Italia. Una scelta coraggiosa ma anche un’opportunità che ci ha visto riconosciuto tutto l’impegno e gli sforzi profusi in questi mesi per organizzare al meglio le strutture e offrire ai nostri ospiti un servizio di qualità e valore italiano. Gli indici di gradimento della permanenza nei nostri resort e club confermano l’efficacia della formula Aeroviaggi, all’insegna della sicurezza ma anche del pieno spirito di vacanza, per un soggiorno di relax e divertimento».