Aeroviaggi, partnership con Isola Azzurra t.o per lo Zeta Club













Aeroviaggi sigla la partnership con Isola Azzurra Tour Operator, che prevede un progetto triennale di commercializzazione di Alicudi Club, resort di punta di Aeroviaggi e la creazione del prodotto dedicato “ZClub Alicudi”, format di soggiorno pensato per il resort.

Il nuovo prodotto, ideato da Isola Azzurra t.o. in stretta sinergia con Aeroviaggi, risponde a criteri selettivi di qualità del soggiorno in termini strutturali, di ubicazione, paesaggistici e naturali che tengono conto in modo trasversale delle esigenze dei clienti a livello di confort, servizi e varietà dell’intrattenimento.

Situato nel complesso turistico di Sciaccamare, il resort, che inaugura la stagione estiva l’11 giugno, si rivolge in particolare alle famiglie che desiderano abbinare il confort del resort all’entertainment e allo sport proprie del Club; la struttura, ristrutturata, dispone di un centro termale, piscina interna ed esterna, impianti sportivi e un programma d’intrattenimento guidato dal team di animazione Aeroviaggi – Zeta Club, arricchito da eventi a tema.

«Siamo orgogliosi di questa collaborazione con Isola Azzurra Tour Operator che si fonda e sostanzia su valori condivisi quali la valorizzazione del territorio e lo sviluppo del concetto di turismo esperienziale con un format di soggiorno tutto Made in Sicily che nello spirito di ZClub Alicudi è pensato in via di elezione per l’intrattenimento delle famiglie», dichiara Marcello Mangia, presidente di Aeroviaggi S.p.A.

Andrea Lorenzoni, direttore generale di Isola Azzurra Tour Operator, spiega che «creare un format leisure brandizzato e riconducibile era l’obiettivo primario all’interno del processo di crescita e consolidamento del t.o. e la partnership sinergica con Aeroviaggi per lo sviluppo di ZClub Alicudi ci ha consentito di lanciare il nostro primo “Zeta Club” andando a valorizzare specificità e caratteristiche distintive del resort e ampliando l’offerta di destinazioni».

Anche il Direttore della Divisione Turismo di Aeroviaggi S.p.A. Marco Mangia esprime soddisfazione per l’accordo: «Siamo fieri che una realtà giovane, di grande dinamismo e prospettive come Isola Azzurra Tour Operator abbia scelto uno dei nostri prodotti di punta. Sin dalle prime battute, entusiasmo e approccio all’innovazione hanno accompagnato la creazione del format ZClub Alicudi, un progetto condiviso in cui abbiamo posto a fattor comune competenze, idee con lo sguardo proiettato al futuro dell’offerta turistica nello spirito della formula Aeroviaggi».