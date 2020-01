Aeroviaggi Academy, trecento posti di lavoro per l’estate 2020

Scatta l’operazione Aeroviaggi Academy, la maxi campagna di recruiting in Sicilia e Sardegna. Giunta alla sua quinta edizione, prevede la formazione di 300 persone che comporranno il team Aeroviaggi nella stagione estiva 2020.

Le figure ricercate comprendono i principali profili impiegati nelle strutture alberghiere del Gruppo: personale di animazione e di sala, addetti al ricevimento, hostess, manutentori, economi, addetti alla cucina, alla dispensa e al bar.

«Questa nuova edizione dell’Aeroviaggi Academy testimonia il ruolo centrale che il capitale umano riveste per il nostro Gruppo, inteso quale risorsa da valorizzare nei suoi molteplici talenti e potenzialità – ha dichiarato Marcello Mangia, presidente di Aeroviaggi – e siamo convinti, infatti, che la qualità e innovatività dei nostri servizi passi innanzitutto attraverso l’attenzione ai temi della formazione e la selezione di expertise e profili qualificati».

L’accesso all’Aeroviaggi Academy consente l’ingresso in un percorso di formazione strutturato e qualificato con il coinvolgimento in apposite sessioni di selezione in programma dal 14 al 26 febbraio presso il complesso di Sciaccamare, in Sicilia. Al termine dell’iter, i candidati più meritevoli avranno l’opportunità di entrare a far parte del team Aeroviaggi per la prossima estate.

Per partecipare all’Aeroviaggi Academy è necessario presentare la candidatura entro il 10 febbraio inviando il proprio curriculum vitae alla mail risorse.umane@aeroviaggi.it.