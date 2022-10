Aeroporto Milano Bergamo, inverno con 115 destinazioni

Il 30 ottobre, in coincidenza con il ripristino dell’ora solare, entra in vigore l’operativo invernale dell’aeroporto di Milano Bergamo, con un totale di 115 destinazioni in 39 Paesi la più alta offerta stagionale winter di sempre nella storia dello scalo.

Entra nel network dei collegamenti la compagnia aerea Aeroitalia, che dal 14 novembre opererà i voli con Roma Fiumicino e farà rotta anche su Catania e Bacau, e, dal 5 dicembre su Londra Heathrow, impiegando aeromobili B737-800 da 189 posti.

Il collegamento Aeroitalia con la capitale prevede tre voli giornalieri da lunedì a venerdì, e un volo il sabato e la domenica. Il collegamento con Londra Heathrow prevede cinque frequenze settimanali, con voli schedulati nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì venerdì e domenica. Il programma operativo di Aeroitalia prevede quattro voli settimanali a/r con Catania (destinazione già servita da Ryanair e in alcuni periodi festivi da Albastar) e due con Bacau in Romania,

Il programma invernale di Ryanair prevede 94 rotte, tra cui due nuove (Baden-Baden e Lodz) e tre aperte nella summer ’22 e confermate (Francoforte Hahn, Madera e Newcastle). In totale, Ryanair offrirà più voli e posti rispetto all’operativo invernale 2019-2020.

Sempre dal 30 ottobre, easyJet vola a Lisbona tre volte a settimana: lunedì, giovedì e domenica, in aggiunta ai collegamenti con Amsterdam, Parigi Charles De Gaulle e Londra Gatwick. Confermati anche i voli Eurowings con Dusseldorf, Transavia con Rotterdam e Vueling con Parigi Orly, come pure l’offerta di voli per Istanbul Sabiha, garantita dal collegamento giornaliero di Anadolujet (del gruppo Turkish Airlines) e da Pegasus Airlines con un totale di dieci frequenze settimanali (volo giornaliero con aggiunta della seconda frequenza nei giorni di mercoledì, venerdì e domenica). Anche Albawings conferma il collegamento con Tirana, per la prima volta nel proprio operativo invernale, che sarà garantito tre volte a settimana (martedì, giovedì e domenica).

Altra nuova rotta sarà inaugurata il 7 dicembre da Air Arabia che, in aggiunta alle destinazioni di Casablanca e Alessandria in Egitto, opererà il primo volo diretto con gli Emirati Arabi Uniti con quattro frequenze settimanali raggiungendo l’Aeroporto Internazionale di Sharjah, a pochi km dal centro cittadino e a venti minuti da Dubai.