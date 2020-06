Aeroporto Milano Bergamo, aumentano i voli a un mese dalla ripartenza

A un mese esatto dalla ripresa dei voli passeggeri di linea all’Aeroporto di Milano Bergamo, torna ad aumentare il numero dei collegamenti in partenza dallo scalo orobico.

Volotea, ad esempio ha inaugurato la rotta con Olbia, che viene coperta inizialmente cinque volte a settimana, da giovedì a lunedì compresi, per poi arrivare nei mesi di luglio e agosto fino a due voli giornalieri. Dal 20 giugno e per tutti i fine settimana estivi, sabato e domenica, Volotea collegherà anche Milano Bergamo a Lampedusa e Pantelleria.

Domenica 21 giugno, sarà invece la volta di Ryanair a riprendere le operazioni da Milano Bergamo con i primi sette voli con destinazioni Madrid, Ibiza, Manchester, Palma di Maiorca, Atene, Catania e Alghero. Nell’ultima settimana di giugno poi, Ryanair effettuerà 11 voli giornalieri da Milano Bergamo, dove dal 1° luglio garantirà il 40% del proprio network.

Sacbo ha predisposto nell’area check-in e all’interno dell’aerostazione, fino ai gate di imbarco, una nuova tipologia di segnali calpestabili di distanziamento fisico, mentre da domenica 21 giugno tornerà disponibile il servizio self drop off per i bagagli da stiva.