Aeroporto di Trapani, pubblicati i bandi per la continuità territoriale

Airgest comunica che nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sono stati pubblicati, lo scorso 18 giugno, i bandi di gara i collegamenti in continuità territoriale dell’aeroporto di Trapani Birgi. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte, sarà il 18 agosto, così da consentire l’avvio dei collegamenti dal 1° novembre 2020.

Le rotte in continuità territoriale sono da Trapani verso Trieste, Parma, Perugia, Brindisi, Ancona e Napoli. La procedura, che aveva subito una battuta di arresto durante l’emergenza epidemiologica, va ricondotta a un finanziamento di oltre 23 milioni di euro garantito dalla Regione Sicilia, unitamente al governo nazionale, e a un’istruttoria portata avanti da Airgest, insieme agli uffici del dipartimento Regionale Trasporti e dal Mit.

«Viene confermata una procedura di primaria importanza che rende l’aeroporto di Trapani unico in Europa per numero di rotte autorizzate in continuità territoriale, ben sei a cui si aggiunge quella per Pantelleria – afferma il presidente di Airgest Salvatore Ombra – Contribuendo così al soddisfacimento delle esigenze del territorio di tipo sanitario, economico, universitario e di mobilità in generale. La nostra soddisfazione è enorme, siamo ripartiti a spron battuto, visto che riprendono anche i collegamenti con Ryanair. Dopo il lockdown la compagnia è tornata a volare dal 21 giugno, ripristinando i voli su Bologna. Quello su Pisa verrà riattivato dal 1° luglio, Bergamo dal 2 e il collegamento con la Germania Baden-Baden dal 3 luglio. Andando avanti così si riavvicina il nostro primo obiettivo di 800mila passeggeri entro il 2021».

Airgest inoltre ha stabilito che, per la stagione estiva che va dal 1° luglio al 28 ottobre 2020, effettuerà per chi parcheggia in aeroporto una tariffa di 3,50 euro al giorno. Il passeggero dovrà presentare il biglietto e la carta d’imbarco all’ufficio dei servizi aeroportuali di Airgest per averne diritto. «La nostra mission è servire il territorio, rendendo la mobilità dei cittadini semplice, sicura e accessibile – ha aggiunto Ombra – E siamo coscienti che quanto accaduto in questi ultimi drammatici mesi ha pesantemente influito nella vita di ognuno, non solo minacciando la salute ma anche le disponibilità economiche».