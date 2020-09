Aeroporto di Trapani, a luglio e agosto passeggeri al +82%

Estate con dati in controtendenza per l’aeroporto di Trapani, che ha chiuso il consuntivo estivo con un +82% nel movimento passeggeri tra luglio e agosto.

Un bilancio dell’attività tutto sommato soddisfacente dopo la chiusura forzata per l’emergenza Covid-19, dal 16 marzo al 21 giugno, voluta dal governo nazionale con decreto ministeriale del 12 marzo. Nel dettaglio lo scalo ha fatto registrare 42.491 passeggeri e, se rispetto ad agosto 2019 si registra un -3% e -4%, se si guarda la differenza tra luglio ed agosto 2020 l’incremento è stato comunque notevole, con un +68% di movimenti e un +82% di passeggeri.

«I dati dell’ultimo bimestre ci portano ad essere ottimisti – ha commentato il presidente di Airgest, società di gestione dell’aeroporto di Trapani Birgi, Salvatore Ombra – infatti, se l’analisi complessiva gennaio-agosto restituisce un quadro tragico del settore aeroportuale, si pensi che il dato nazionale del periodo in esame è -60% di movimenti e -71% di passeggeri, sono gli scali più grossi a soffrire maggiormente, lamentando la maggiore riduzione di traffico. Trapani, si colloca in una posizione intermedia pur registrando nello stesso periodo -53% di movimenti e -61% di passeggeri».

Nel dettaglio, la ripartenza dello scalo dal 21 giugno con il collegamento Trapani-Bologna operato da Ryanair ha visto totalmente operativi dal successivo primo luglio le rotte operate da Ryanair su Bologna, Pisa, Bergamo e Karlsruhe Baden Baden; i voli di Albastar sulla rottaCuneo-Milano e dal 27 luglio con frequenza giornaliera anche Roma Fiumicino; i voli di Blue Air da e per Torino, i collegamenti di Dat per Pantelleria ed i voli charter della Corendon per Amsterdam.

In particolare, il mese di luglio ha registrato una ripartenza lenta del trasporto aereo, evidenziando ancora gli impatti negativi del Covid-19 e si è chiuso con 333 movimenti (-45% rispetto al 2019) e 23.383 passeggeri (-43% rispetto a Luglio 2019).

Il coefficiente di riempimento degli aeromobili si è attestato al 55,44% vs il 74,52% del 2019. In generale un trend alto di passeggeri in arrivo, ma aeromobili con pochi passeggeri in partenza. Mentre la tendenza è cambiata notevolmente ad agosto con lo scostamento rispetto al 2019 che si assottiglia quasi completamente ed il doppio dei passeggeri avuti a luglio. Il load factor generale (coefficiente di riempimento degli aeromobili) sale quasi al 65%, il dato più alto è della compagnia Ryanair con il 77,71%.