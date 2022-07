Aeroporto di Perugia, i voli Laudamotion e Wizz trainano la crescita

Due anni lunghissimi, estenuanti. Eppure il tour operating ha tenuto botta. Il sistema, forte degli aiuti “strappati” ai governi, ha funzionato: in pochi sono spariti dal mercato e chi già boccheggiava ha trovato nel competitor più affine, non un nemico, ma una via per respirare. Il mercato si è così evoluto senza scossoni, ma in un moto ondulatorio che fa apparire questo day after meno tragico di quanto si temesse.Il merito va anche ad Astoi Confindustria Viaggi , che in pandemia ha rappresentato una casa solida e accogliente per i t.o. Il luogo del “mal comune”, ma anche del “mezzo gaudio”: una famiglia, insomma.L’intervista a Pier Ezhaya del direttore Roberta Rianna👇