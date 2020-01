Aeroporto di Cuneo, voli per il Marocco con Air Arabia

L’aeroporto di Cuneo Levaldigi diventa scalo per le partenze verso il Marocco, a Casablanca, in collaborazione con il vettore Air Arabia Maroc, grazie alla partnership con il tour operator ChiesaViaggi.

Il Marocco è la novità nella programmazione del t.o., che nel catalogo Tour guidati 2020 propone il tour delle Città imperiali e quello del Marocco del Sud (Magia del Sud in 4×4) con partenze programmate ad aprile (Pasqua e ponti), maggio/giugno (ponti di inizio mese) e settembre.

«ChiesaViaggi ha compreso e fatto propria la filosofia di utilizzare in modo sistematico l’offerta di collegamenti dal nostro aeroporto per quanto concerne le proposte presenti nel loro catalogo – spiega Anna Milanese, direttore generale dell’aeroporto di Cuneo Levaldigi – La prima partenza del 28 dicembre scorso è stata un successo e siamo felici di lavorare in modalità sinergica e costruttiva anche grazie al supporto davvero efficace e proattivo di Air Arabia».

Dall’aeroporto di Cuneo prosegue dunque il legame storico con Casablanca, raggiungibile grazie al volo di Air Arabia Maroc, operato da Airbus A320 con frequenza bisettimanale tutti i martedì e sabato (martedì e venerdì da fine marzo).

«Grazie alla collaborazione con l’aeroporto di Cuneo, ChiesaViaggi ha iniziato a proporre con successo le partenza da Levaldigi, riferimento strategico per il nostro territorio, sul quale siamo attivi dal lontano 1963 prima come azienda di bus e poi come tour operator», dichiara Michele Tropini, titolare di ChiesaViaggi.