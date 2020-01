Aeroporti italiani, record da 193 milioni di passeggeri

Vola anche nel 2019 il traffico negli aeroporti italiani: secondo il monitoraggio annuale di Assaeroporti, infatti, il nostro sistema aeroportuale ha chiuso l’anno con 193,1 milioni di passeggeri, il 4% in più rispetto al 2018, e 1,6 milioni di movimenti aerei, pari al +2,7%.

Secondo i dati raccolti da Assaeroporti, i passeggeri transitati nei 39 scali italiani monitorati sono stati oltre 7,4 milioni in più rispetto all’anno precedente. L’incremento del 4% risulta in linea con il trend positivo degli ultimi anni (2014-2019), pur evidenziando una crescita a ritmi meno sostenuti rispetto a quelli registrati nel 2018 (+5,9%) e nel 2017 (+6,4%), ma gli analisti riscontrano un rallentamento nella crescita dovuto alla crisi economica, alle tensioni geopolitiche nel mondo ed alla forte competitività nel Mediterraneo.

Si conferma trainante il traffico internazionale che supera i 128 milioni di passeggeri, con un incremento del 5,8% rispetto al 2018. All’interno di questo segmento, da segnalare la crescita del 4,5% per il traffico Ue e del 9,9% per quello extra Ue. Brusco rallentamento, invece, per i voli nazionali che si attestano a un +0,7% contro il +3,3% del 2018.

In termini di traffico passeggeri si posizionano tra i primi 10 aeroporti italiani gli scali di: Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Bergamo, Venezia, Napoli, Catania, Bologna, Palermo, Milano Linate e Roma Ciampino.

Nonostante il consuntivo del 2019 sia positivo, però, in queste settimane circola un certo malumore tra le società di gestione aeroportuale dovuta alla maggiorazione dell’aliquota Ires del 3,5% per i periodi d’imposta 2019-20-21 sui redditi delle attività dei concessionari aeroportuali, autostradali, ferroviari e portuali, inserita nella Legge di Bilancio: per i vertici di Assaeroporti, si tratta di una misura fiscale al limite della incostituzionalità.