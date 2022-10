Aeroporti di Roma inaugura il primo vertiporto italiano

Attivato a Fiumicino il primo vertiporto mai realizzato nel Paese. Aeroporti di Roma (AdR), Volocopter, UrbanV e Atlantia hanno effettuato il primo volo in Italia di un eVTOL equipaggiato. Attivata anche la piattaforma digitale VoloIQ di Volocopter. Il test è stato svolto a un anno dalla presentazione del primo prototipo di eVTOL in Italia ed è il primo nello spazio aereo nazionale.

Negli ultimi 12 mesi, sono stati fatti progressi dal punto di vista delle tecnologie di volo, della progettazione dei vertiporti e delle normative necessarie per consentire ai primi servizi Aam (Mobilità Aerea Avanzata) tra l’aeroporto di Fiumicino e la città di Roma di “spiccare il volo” entro il 2024.

Il pilota collaudatore di Volocopter, a bordo dell’elicottero elettrico Volocopter 2X, ha volato a 40 km/h per 5 minuti a 40 metri di altezza, performando una traiettoria di “volo a 8” davanti agli spettatori, dopo aver ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie da parte delle autorità italiane competenti, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (Enac) e l’Ente Nazionale Assistenza al Volo (Enav), che stanno svolgendo un ruolo centrale nel definire il futuro ecosistema Aam.

L’aerotaxi elettrico di Volocopter è stato progettato per consentire ai passeggeri di effettuare voli rapidi e senza emissioni in ambienti urbani, sia su rotte terrestri particolarmente trafficate, sia sopra a flussi d’acqua. Le caratteristiche dell’aerotaxi rispecchiano la volontà di Atlantia e di Aeroporti di Roma di svolgere un ruolo pionieristico nel rendere praticabile e accessibile al pubblico la mobilità area urbana.

«L’evento rappresenta una pietra miliare nel nostro percorso finalizzato a essere pionieri nella sperimentazione e nell’implementazione della Mobilità Aerea Avanzata in Italia, e a fare la nostra parte per rendere i trasporti urbani sempre più sostenibili e seamless – ha commentato Marco Troncone, ceo di Aeroporti di Roma – L’apertura del primo vertiporto in Italia e il volo del primo Evtol equipaggiato rappresentano un passo significativo verso l’attivazione delle prime rotte Aam tra l’aeroporto di Fiumicino e il centro di Roma entro la fine del 2024, in vista del Giubileo, nell’ottica di offrire il nostro contributo alla nostra città e alle istituzioni nell’accogliere i flussi turistici internazionali con un servizio innovativo e all’avanguardia».

I “flight test” sono infatti parte di un più ampio ecosistema di mobilità aerea urbana installato presso l’Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino.