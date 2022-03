Aeroporti di Roma e FS, patto per l’intermodalità su Fiumicino













Integrazione, sostenibilità, in altre parole intermodalità. È qui il futuro del trasporto, almeno secondo Aeroporti di Roma e Ferrovie dello Stato che oggi, a Fiumicino, hanno siglato un accordo per il potenziamento dei servizi di connessione diretta di Alta Velocità tra lo scalo romano e il Sud Italia, e l’accelerazione dei servizi con il Nord (Firenze/Bologna/Pisa).

L’idea è di sviluppare insieme dei prodotti treno+aereo, integrando i sistemi di vendita e distribuzione tra treni e vettori, per arrivare a fare le operazioni di check-in passeggeri e bagagli direttamente in stazione, proprio come se fosse un vero e proprio prolungamento del terminal aeroportuale. Certo, c’è da migliorare il sistema di informazioni sui voli e sulla circolazione dei treni, all’interno dei convogli, nelle stazioni e in aeroporto.

«Quello con Fs Italiane è un accordo strategico per la mobilità integrata del Paese, attraverso l’avvio di una vera offerta intermodale treno-aereo, che valorizza il ruolo di smart hub di Fiumicino, nel nome della sostenibilità e della moltiplicazione delle opportunità di connettività – ha dichiarato Marco Troncone, amministratore delegato di Aeroporti di Roma – Cosi, si renderà Fiumicino ancora più pronto per un futuro di crescita, sin dai prossimi appuntamenti fino al Giubileo 2025».

Nel dettaglio, per far sì che l’accordo si realizzi, al Leonardo da Vinci bisognerà passare dagli attuali tre binari a cinque, e lavorare sul trasporto su gomma con investimenti e progetti per la viabilità. Inoltre, si lavora sulla realizzazione dei collegamenti FL1 e FL5 via San Pietro e con Civitavecchia, oltre ad un quadruplicamento della tratta Ponte Galeria-Fiumicino Aeroporto. Per la connessione diretta dell’Alta Velocità il progetto prevede la chiusura dell’anello ferroviario di Roma e bypass infrastrutturali per l’inserimento di treni diretti a Fiumicino senza stop a Roma Termini. L’accordo comprende inoltre, la costruzione di un vertiporto sulla piastra parcheggi della Stazione Termini di Roma.