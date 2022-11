Aeroporti di Puglia consolida il trend positivo: +18% a ottobre

Anche il mese di ottobre conferma l’ottimo andamento del traffico negli aeroporti pugliesi. Nel dettaglio, i passeggeri in arrivo e partenza da Bari e Brindisi sono stati poco più di 886mila (597mila su Bari e 288mila su Brindisi) con un incremento del 18,6% rispetto allo stesso mese del 2019. Eccellente la crescita percentuale sia per la linea nazionale, sia per quella internazionale, entrambe attestatesi a un +19,5%. I passeggeri di linea internazionale, sempre tra Bari e Brindisi, sono stati circa 348mila; quelli nazionali 534mila.

L’ottimo risultato di ottobre, in linea con l’andamento costante registrato per tutto l’anno sui due scali, fa sì che tra Bari e Brindisi si sia superata la soglia degli 8 milioni di passeggeri (rispettivamente 5,35milioni e 2,7milioni), con un incremento del 14% rispetto ai primi dieci mesi del 2019. Un trend che trova una sua conferma nel dato relativo al traffico del ponte di Ognissanti: circa 130mila passeggeri in partenza e in arrivo sui due aeroporti.

A completare questo quadro positivo ,il dato riferito al primo mese di attività del Gino Lisa di Foggia sul quale il vettore Lumiwings assicura quattro collegamenti settimanali su Milano Malpensa. A ottobre, i passeggeri in arrivo e partenza da Foggia sono stati 1.508, dei quali 772 in partenza. Un dato significativo delle potenzialità di ulteriore crescita dello scalo foggiano sul quale, a partire dal prossimo mese di dicembre, verranno incrementate le frequenze su Milano e avviati i nuovi voli su Torino.

Per il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, «i dati eccellenti di ottobre e il buon avvio dei voli su Foggia rappresentano la migliore testimonianza della bontà delle scelte messe in campo. Raccogliamo i frutti di un lavoro paziente e proficuo al quale tutti, dalla proprietà ai dipendenti, hanno contribuito in maniera esemplare. Un successo che ci inorgoglisce, ma che, non per questo, ci deve far abbassare la guardia. Continueremo a operare con grande impegno e dedizione affinché sia possibile confermare questo trend positivo e, perché no, migliorare ancor di più i risultati sin qui conseguiti sul piano del traffico e delle infrastrutture».