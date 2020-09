Aeroméxico aumenta le rotte internazionali a ottobre

Più voli nel mese di ottobre per Aeroméxico, che opererà quasi il 30% in più di collegamenti internazionali rispetto a settembre.

Con queste aggiunte, la compagnia aerea servirà 28 destinazioni negli Stati Uniti, in Canada, nel Centro e Sudamerica, ai Caraibi, in Europa e Asia. Tra le varie opzioni disponibili si volerà da Città del Messico a San Jose, Città del Guatemala, Lima, Medellin, Bogotà e Buenos Aires. Da Guadalajara il servizio riprenderà anche per San Francisco.

Riguardo l’aumento delle frequenze, invece, gli aeroporti serviti con più voli saranno quelli di Seoul, Santo Domingo, Parigi, Quito, San Paolo, Miami e Sacramento.

La compagnia messicana, fa sapere Spazio Gsa, stima che – sempre sotto il segno della sicurezza e con rispetto delle normative anti Covid – servirà quasi 70 destinazioni nazionali e internazionali a ottobre, con oltre 9.300 voli di linea.