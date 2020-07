Aeromexico entra in Chapter 11 e avvia la ristrutturazione

Aeromexico è diventata la terza compagnia aerea dell’America Latina ad avere chiesto l’ammissione al Chapter 11 statunitense. In questo modo, il vettore potrà continuare il proprio piano di risanamento proteggendo i creditori, e proseguendo le operazioni, secondo un piano che prevede l’aumento dei voli nazionali e il ripristino di una serie di servizi internazionali.

Aeromexico, si legge in una nota del vettore, “utilizzerà il Chapter 11 come modo per rafforzare la propria posizione finanziaria e liquidità, iniziando un percorso di ristrutturazione”.

Sul fronte del network, la compagnia raddoppierà entro la fine del mese di luglio il numero delle rotte domestiche operate, mentre arriverà a quadruplicare il numero di quelle internazionali rispetto al mese di giugno.

Questa decisione, si sottolinea del vettore, non comporterà alcun taglio nel numero dei dipendenti.