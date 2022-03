Aerolíneas Argentinas, torna il diretto Roma-Buenos Aires













Dopo due anni di assenza torna il collegamento diretto tra Roma e Buenos Aires operato da Aerolíneas Argentinas operati con Airbus A330-200 in grado di ospitare a bordo 272 passeggeri. A partire dal prossimo 2 giugno, i voli opereranno tutti i martedì, giovedì e domenica partendo dall’aeroporto di Ezeiza alle 22.50 ora locale e arrivando a Roma Fiumicino alle ore 17.00 del giorno successivo.

I voli da Roma Fiumicino partiranno il lunedì, mercoledì e venerdì alle 19.15 con arrivo a Buenos Aires alle 4.40, favorendo le coincidenze con i voli in partenza da Ezeiza verso le principali destinazioni turistiche dell’Argentina.

«Questa notizia ci riempie di allegria poiché significa tornare ad operare un collegamento storico dell’offerta di Aerolíneas. Roma è una destinazione unita al nostro paese per grandissimi vincoli culturali e storici. È una rotta che inoltre serve per continuare ad ampliare l’offerta per il turismo ricettivo che, come sappiamo, è fondamentale per lo sviluppo economico di tutto il settore», ha dichiarato Pablo Ceriani, presidente della compagnia di bandiera sudamericana.

La riapertura del diretto su Roma coincide con un piano di espansione della rete internazionale della compagnia aerea che ha ripristinato le operazioni su Brasilia, Curitiba e Porto Alegre (Brasile) e ha annunicato il lancio del volo Salta/San Paolo e collegherà con una rotta quotidiana Buenos Aires con Madrid a partire dal 5 aprile.