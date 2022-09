Aeroitalia lancia il volo diretto Catania-Trapani

Un volo diretto tra Catania e Trapani, per attraversare la Sicilia in modo veloce, senza problemi di traffico o rete. È l’ultima novità in casa Aeroitalia, che dal prossimo 30 ottobre collegherà le due città con un volo senza scali e 4 frequenze settimanali.

Continua dunque lo sviluppo del network della compagnia, che nei prossimi mesi introdurre nuovi collegamenti per la winter, come ad esempio il Catania – Milano Bergamo, che verrà operato a partire dal prossimo 15 novembre, il Roma – Milano Bergamo dal 14 novembre con 5 frequenze settimanali, il Catania – Bologna dal 29 settembre e il Roma – Bacau (Romania) previsto per il periodo natalizio, a partire dal 2 dicembre.

Tutte le tratte vengono proposte con tre diverse tariffe, corrispondenti a tre livelli di servizio. La più economica è la Basic, che non include il bagaglio in stiva né cambi o rimborsi. Poi c’è la Classic, che prevede un bagaglio gratuito di 23 kg, il posto standard gratuito ed un cambio prima della partenza. Per chi invece preferisce ogni comfort c’è la Flex, con un bagaglio gratuito di 23 kg, la scelta di qualsiasi posto a bordo, cambi illimitati prima della partenza, e rimborso del 70% prima della partenza.

Aeroitalia è la nuova compagnia aerea italiana a capitale interamente privato e straniero, nata dall’idea di Marc Bourgade, presidente di Aeroitalia e banchiere francese esperto nel settore del finanziamento di compagnie aeree e German Efromovich, imprenditore sudamericano, in qualità di non Executive President. Alla guida del vettore c’è invece il professore universitario Gaetano Intrieri, chief executive officer. La compagnia è basata a Roma ed opera rotte regionali con una flotta di 3 Boeing 737-800.