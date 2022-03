Aeroflot sospende i voli internazionali, si dimette il ceo













Fine settimana movimentato per la compagnia aerea russa Aeroflot. Prima è arrivato lo stop a tutti i voli internazionali (esclusa la rotta per Minsk, in Bielorussia) a partire dall’8 marzo a causa delle sanzioni e delle misure restrittive adottate da numerosi Paesi nei confronti delle aziende russe; poi sono arrivate anche le dimissioni del ceo Mikhail Poluboyarinov.

La scelta di cancellare tutti i voli internazionali è stata dettata dalla volontà di non rischiare un sequestro degli aeromobili (in leasing) di Aeroflot dopo l’atterraggio in un aeroporto straniero, secondo Simpleflying. Nei giorni scorsi sia Boeing che Airbus hanno fermato la forniture di ricambi e l’assistenza tecnica ai velivoli in Russia.

Mikhail Poluboyarinov, nel frattempo, ha lasciato la carica di ceo che ricoprirà da circa 2 anni e uno dei candidati a sostituirlo è l’attuale direttore generale della compagnia aerea Rossiya Sergey Aleksandrovsky, ma la nomina non ha ancora ricevuto l’approvazione definitiva.

Poluboyarinov fa parte dal 2017 del consiglio di amministrazione di Aeroflot ed è amministratore non esecutivo. La subentrante Aleksandrovsky ha lavorato per Rossiya Airlines dal 2016 e dal 2018. Venerdì scorso, infine, anche il ceo di Pobeda, Andrey Kalmykov, avrebbe lasciato il suo incarico in favore del suo vice, Andrey Yurikov.

Infine, anche la compagnia aerea privata russa S7 Airlines ha annunicatolo stop ai collegamenti internazionali a partire già dallo scorso sabato 5 marzo.