Aegean sospende tutti i voli da Salonicco fino al 17 novembre

Aegean ha deciso di sospendere temporaneamente tutti i voli da e per l’aeroporto Macedonia di Salonicco dal 3 al 17 novembre a seguito delle nuove misure adattate per la limitazione dei movimenti non necessari anella città.

In particolare, in seguito della direttiva dell’Autorità per l’Aviazione Civile greca, da martedì 3 novembre alle 18:00 e fino a martedì 17 novembre, tutti i voli passeggeri della rete nazionale e internazionale, da e per Salonicco, saranno temporaneamente sospesi.

Tutti i passeggeri in possesso di biglietti con una data di viaggio entro questo periodo riceveranno una notifica per le loro opzioni direttamente dalla compagnia aerea tramite un messaggio personalizzato o dal loro agente di viaggio.