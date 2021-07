Aegean sbarca a Mykonos: quattro rotte dall’Italia













Nuova base a Mykonos per Aegean Airlines, ora connessa con otto destinazioni internazionali tra cui Milano, Roma, Venezia, Napoli, Parigi, Zurigo, Larnaca e Tel Aviv. Dallo scalo greco, la compagnia opera già voli da e per Atene, Salonicco e Heraklion.

«Mykonos è una delle destinazioni più importanti per il turismo greco – ha dichiarato Marina Spyridaki, aegean corporate affairs manager – È per questo che dobbiamo contribuire alla crescita sostenibile di questa meta».

«Inoltre, abbiamo avviato una collaborazione con Autohellas Hertz per tutti i nostri soci Miles & Bonus Gold in visita all’isola. Così creiamo soluzioni di trasporto rispettose dell’ambiente per chi soggiorna in Grecia», ha concluso Spyridaki.