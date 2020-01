Aegean raggiunge quota 15 milioni di passeggeri

Aegean Airlines ha stabilito un nuovo record di traffico passeggeri, raggiungendo la soglia dei 15 milioni di persone trasportate nel 2019 e registrando un +7% del traffico passeggeri totale.

Si tratta di risultato significativo che segna vent’anni di attività. In particolare, Aegean e Olympic Air hanno trasportato 14,99 milioni di passeggeri nell’anno da poco concluso, quindi quasi 1 milione in più rispetto al 2018, offrendo complessivamente 17,85 milioni di posti a sedere.

Questo risultato ha determinato il continuo aumento degli investimenti sul network internazionale da parte del vettore, che continua a essere il principale motore di crescita con 8,7 milioni di passeggeri, che corrispondono a un incremento dell’11%. Tale incremento è stato trainato sia dall’hub di Atene (+11%) sia dalle basi regionali di Salonicco, Heraklion, Chania, Rodi e Kalamata (+ 8%).

Anche il traffico nazionale ha registrato un incremento del 3%, nonostante il rimanente significativo onere dell’aumento dell’Iva sui passeggeri, che rimarrà per quattro anni consecutivi (2016-2019) al 24%.

Il load factor è migliorato di quasi 1 punto percentuale, passando dall’83,9% del 2018 all’84,8% del 2019.

Dimitris Gerogiannis, ceo di Aegean, ha commentato: «Abbiamo registrato una crescita dell’11% del traffico internazionale e una crescita complessiva del 7% nel corso del 2019 ampliando la nostra capacità, soprattutto all’inizio e alla fine della stagione turistica tradizionale. Continueremo a investire per ampliare la stagione turistica e l’offerta di servizi di qualità dedicati ai nostri clienti, per conseguire uno sviluppo sostenibile e una crescita per l’azienda, l’industria turistica e l’intero Paese».